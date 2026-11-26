Россиянам может стать сложнее получить ипотеку с минимальным платежом в первые годы кредита: Банк России планирует повысить требования к резервам по рискованным жилищным ссудам с отсроченным ростом выплат. Новые меры затронут схемы, при которых после льготного периода ежемесячный платеж может увеличиться в два раза и более. Об этом РИАМО рассказала директор по правовым вопросам и комплаенс финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова.

По планам регулятора, изменения вступят в силу с 1 июля 2027 года. Речь идет прежде всего об ипотечных программах для новостроек, в которых застройщик субсидирует банку низкую ставку на старте, а после окончания льготного периода заемщик переходит на рыночные условия.

Например, первые два года человек платит по ставке 5% годовых, а затем ставка повышается до уровня, действовавшего при оформлении кредита, — условно 18%. В результате ежемесячный платеж может вырасти более чем вдвое.

«Полного запрета на такие кредиты не предполагается, однако банкам придется формировать по ним дополнительные резервы — на 50 процентных пунктов выше. Это повысит стоимость таких продуктов для кредиторов и может привести к сокращению их предложения или пересмотру условий выдачи», — пояснила Суворова.

Под новые требования, по планам ЦБ, попадут ссуды, в которых платеж в первые три года увеличивается более чем на 20% относительно среднего уровня за предыдущий год, а период пониженных выплат длится дольше трех лет.

Для покупателей это может означать, что получить ипотеку с небольшим стартовым платежом станет сложнее. Банки будут вынуждены внимательнее оценивать, сможет ли заемщик платить после завершения льготного периода, а не только справляться с временно сниженной нагрузкой.

При этом стандартная ипотека с обычными аннуитетными платежами и государственные льготные программы под новые требования не подпадают. Основные изменения коснутся отдельных схем с субсидированием ставки застройщиками.

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