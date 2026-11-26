Скорая помощь доставила женщину с острой болью в животе и пояснице. Заведующий отделением функциональной диагностики Максим Потапов выявил в правой почке две ангиомиолипомы размером 20 и 10 сантиметров. Образования сдавливали соседние органы и кровоточили, вызвав обширную гематому. Кровопотеря угрожала жизни пациентки.

Хирургическая бригада под руководством заведующего отделением Вячеслава Коротеева провела экстренную операцию. Из-за размеров опухолей и осложнений врачам пришлось выполнить нефрэктомию — удалить почку вместе с образованиями. Это позволило остановить кровотечение и стабилизировать состояние женщины.

После лечения в реанимации и восстановления в хирургическом отделении пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее образования женщину не беспокоили. Она не обращалась к врачам и не проходила диспансеризацию, поэтому болезнь годами развивалась скрыто.

Ангиомиолипомы — доброкачественные образования, которые часто не проявляют себя, пока не достигнут критических размеров или не разорвутся. Выявить их своевременно помогает обычное УЗИ в рамках профилактического осмотра. Ранняя диагностика позволяет избежать многих экстренных ситуаций и радикальных операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.