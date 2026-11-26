В Подмосковье 90 тыс камер с ИИ следят за порядком на улицах

Искусственный интеллект анализирует видео с 90 тыс. камер в Московской области, выявляет нарушения и передает сигналы ответственным исполнителям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подмосковье с внедрением искусственного интеллекта перешло от выборочного контроля к системному мониторингу городской среды. Раньше сотрудники обходили территории и просматривали фотоотчеты, но ежедневно проверять каждый двор было невозможно.

Теперь ИИ анализирует видеопоток с 90 тыс. камер системы «Безопасный регион». Он выявляет мусор, неправильную парковку, скопления людей на остановках, безнадзорных животных и другие ситуации, требующие внимания. Система автоматически передает сигнал ответственному исполнителю и контролирует нарушение до полного устранения.

Информация с камер стала частью единого цифрового поля региона. Данные о парковке на газоне автоматически поступают в систему администрирования административной практики для формирования штрафа. По ним уже составлено 51 тыс. протоколов.

Сведения об очередях на остановках направляют в центр управления регионом для оптимизации маршрутов. Камеры зафиксировали более 99 тыс. очередей.

ИИ-решения Московской области опубликованы на портале «Цифровой регион». 12+

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.