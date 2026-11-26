Терапевт Чеховской больницы Олеся Баханкова в Неделю профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта рассказала о симптомах гастрита, диагностике и лечении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Тяжесть, дискомфорт и жжение в верхней части живота, раннее насыщение и тошнота могут указывать на гастрит или другие заболевания. Если симптомы повторяются или долго не проходят, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

«Врач оценивает жалобы и решает, какие исследования необходимы. В зависимости от ситуации назначают общий анализ крови, в том числе для выявления анемии, тест на Helicobacter pylori — дыхательный или анализ кала на антиген. Для осмотра слизистой желудка проводят гастроскопию», — пояснила терапевт Чеховской больницы Олеся Баханкова.

Лечение зависит от причины заболевания и результатов обследования. При выявлении H. pylori врач назначает курс терапии для уничтожения бактерии. После завершения курса необходимо проверить результат с помощью соответствующего теста.

«Питание важно подбирать с учетом самочувствия: универсальной строгой диеты, подходящей всем пациентам с гастритом, нет», — отметила терапевт.

Продукты, усиливающие симптомы, и изменения рациона следует обсудить с врачом. От алкоголя и никотина лучше отказаться: они могут раздражать слизистую желудка.

Отсутствие лечения, незавершенное или неправильное лечение и постоянное воздействие негативных факторов способствуют переходу болезни в хроническую форму. Хронический атрофический гастрит повышает риск кишечной метаплазии и рака желудка. При выявленной атрофии важно соблюдать назначения врача по лечению и наблюдению, регулярно посещать профилактические приемы или диспансеризацию.

При сохраняющихся или повторных симптомах нельзя откладывать консультацию. Кровь в рвоте или черный стул требуют срочной медицинской помощи.

Записаться к специалистам Чеховской больницы можно через чат-бота Дениса в Мах, по номеру 122, на портале zdravmosreg.ru или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.