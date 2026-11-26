Алабай по кличке Ищи появился в доме в начале августа и быстро завоевал симпатию всех домочадцев. Заботиться о питомце взялась хозяйка. Женщина кормила пса и занималась с ним во дворе.

По ее заверениям, четвероногий друг отличался добродушием, прекрасно контактировал как с ней, так и с ребенком. Прежде он не демонстрировал ни малейшей склонности к агрессии.

Спустя два месяца ситуация обернулась трагедией. На придомовой территории между Ищи и другой, менее крупной собакой вспыхнула стычка. Глава семейства решил их разнять. В разгар потасовки алабай укусил мужчину.

Находившийся в алкогольном опьянении владелец вооружился топором и нанес животному серию ударов в область головы.

Происходящее попало в поле зрения соседки. Женщина заметила, как мужчина с топором в руках направился к сидевшему на привязи псу, после чего со двора донеслись глухие удары. Очевидица вызвала сотрудников полиции. Специалисты ветеринарной службы в ходе экспертизы подтвердили, что гибель животного наступила из-за тяжелых черепно-мозговых травм.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель»). Материалы уголовного дела уже поступили на рассмотрение в Иланский районный суд. Санкция вменяемой статьи предусматривает до трех лет колонии.

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