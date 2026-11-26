Эстония закрывает пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря

Эстония приняла решение о закрытии автомобильных и пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией. Решение вступает в силу с 1 декабря, сообщает ассоциация туроператоров России.

Речь идет о временном закрытии пунктов пропусков с 08:00 по московскому времени. При этом железнодорожное сообщение продолжит работать.

Ограничения затронут пешеходный пункт пропуска Ивангород и автомобильные пункты — Ивангород, Шумилкино, Куничина Гора и Крупп. Путешественникам посоветовали учитывать ограничения при планировании поездок.

Ранее жители Эстонии выступили за сохранение возможности пересекать российскую границу после введения ограничений, запланированных Таллином на 1 декабря. Авторы петиции требовали предусмотреть исключения для поездок по семейным и гуманитарным обстоятельствам, в частности, для посещения пожилых и больных родственников.

Сейчас между Россией и Эстонией действуют три международных пограничных перехода: Нарва — Ивангород, работающий для пешеходов, Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино, через которые могут проходить как пешеходы, так и автомобилисты.

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