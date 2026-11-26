В Подмосковье утвердили рост прожиточного минимума на 2027 год на 4,9%

Правительство Московской области установило прожиточный минимум на 2027 год в размере 21 280 рублей на душу населения. С 1 января показатель вырастет на 4,9% по сравнению с 2026 годом, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Прожиточный минимум на душу населения в Подмосковье с 1 января 2027 года составит 21 280 рублей против 20 286 рублей в 2026 году. Рост составит 4,9%.

Для трудоспособного населения величина установлена на уровне 23 195 рублей, для пенсионеров — 18 301 рубль, для детей — 20 642 рубля. Единый областной норматив действует во всех муниципалитетах, различия между ними не предусмотрены.

«Утверждение прожиточного минимума на 2027 год — это фундамент всей системы социальной поддержки Подмосковья. Установленные размеры позволят нам не только сохранить существующие обязательства, но и обеспечить адресность помощи», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

По словам министра, более 3 млн жителей региона получают меры социальной поддержки. Прожиточный минимум служит расчетной базой для определения размеров единого пособия, оценки нуждаемости семей и расчета социальных доплат к пенсиям.

Постановление вступает в силу 1 января 2027 года. Для расчетов за ноябрь и декабрь 2026 года будут применять прежние значения прожиточного минимума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.