Руководителей проектов, представителей бизнеса, органов власти, экспертного и образовательного сообщества Подмосковья приглашают на Всероссийскую конференцию «Устойчивое управление: проекты, люди, исследования» 3 декабря 2026 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всероссийская конференция «Устойчивое управление: проекты, люди, исследования» состоится 3 декабря 2026 года. Участники обсудят реализацию национальных целей России, качество государственного и корпоративного проектного управления, эффективность крупных инвестиционных проектов, человеческий капитал и долгосрочные результаты управленческих решений.

В программе — выступления представителей ДОМ.РФ, «Трансмашхолдинга», РЖД, «Росхима», СИБУРа и государственных организаций. Запланированы три тематические секции, мастер-класс, деловая игра, «Проектный диван» и 17 исследовательских докладов. Завершит конференцию награждение победителей VII сезона Национального конкурса профессионального проектного управления «Формула устойчивых проектов».

Участие бесплатное в очном и онлайн-форматах. Регистрация открыта до 18:00 мск 1 декабря 2026 года по ссылке. Подробности и деловая программа доступны на сайте конференции.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трансформация в управлении — важный процесс, который позволяет действовать эффективно, избегая бюрократии и сохраняя конкурентность.

«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев.