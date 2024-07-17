Диетолог ответила, сколько можно максимум съесть спелых ягод в день

Диетолог Панкова: в день следует съедать не более 150 г свежих ягод

Нутрициолог и диетолог, лектор Российского общества «Знание» Екатерина Панкова дала рекомендацию по правильному употреблению летних садовых ягод. По ее словам, в день следует съедать не более 150 г таких плодов, сообщает «ФедералПресс» .

Особенно указанная рекомендация касается тех, кто следит за своим весом и уровнем сахара в крови. Еще большую осторожность должны проявлять люди с проблемой камнеобразования в почках — им точно не рекомендуется есть смородину.

Однако никто не станет отрицать большую пользу садовых ягод для здоровья: они способствуют укреплению иммунитета и позволяют меньше болеть зимой. На этом фоне диетолог рекомендовала не только есть ягоды в теплое время года, но и делать заготовки — быструю заморозку, компоты и варенье. Так витаминов хватит надолго, указала Панкова.

Ранее эксперты рассказывали правила сбора клубники. В первую очередь, важно выбрать подходящий момент — утром или вечером, но не во влажную погоду. Ягоды следует срывать с куста аккуратно, стараясь не повредить.