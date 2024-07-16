Эксперты рассказали, как правильно собирать клубнику

Ягоды клубники полезны и отличаются ярким вкусом, а также способствуют укреплению иммунитета и содержат много витамина C. В вопросе сбора и хранения таких плодов есть свои тонкости и правила, сообщает Общественная Служба Новостей .

В первую очередь необходимо выбрать подходящий момент для сбора — утром или вечером, когда прохладно, но не во влажную погоду. Если собрать клубнику в сухую и солнечную погоду, то она будет дольше храниться.

Также необходимо подготовить инструменты — перчатки, ножницы или перочинный нож для обрезки усов и листьев. Необходима специальная емкость для сбора ягод — корзина, ящик или пакет.

Ягоды следует срывать с куста аккуратно и стараться их не повредить. Клубнику собирают вместе с плодоножкой — это увеличивает срок хранения.

Ягоды клубники также изобилуют магнием и калием, положительно влияют на работу сердца, снижают артериальное давление и нормализуют тонус сосудов.