Диетолог объяснила, кому нельзя есть грибы

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала, кому не рекомендуется есть грибы. По ее словам, в грибах содержится хитин, из-за этого они относятся к трудноусвояемым продуктам.

«По этой причине грибы не рекомендованы детям младшей возрастной группы, пожилым людям и лицам с чувствительным пищеварением, и не стоит употреблять их в вечернее время», — пояснила диетолог в эфире радио Sputnik.

Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также нарушениями белкового обмена, подагрой и иммунодефицитом, рекомендуется существенно ограничить употребление грибов. Также часто наблюдаются аллергические реакции, поэтому тем, кто склонен к аллергиям, следует с осторожностью включать грибы в свой рацион, предостерегла Разаренова.

Специалист отметила, что необходимо не только осознавать, что не все грибы являются съедобными, но и учитывать место их сбора. Грибы способны усваивать из окружающей среды как полезные вещества, так и вредные токсины, а также тяжелые металлы, заключила врач.