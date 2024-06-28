Диетолог НИКИ детства рассказала, сколько мороженого можно есть детям

Мороженое является любимым лакомством многих детей и при этом требует внимательного подхода при введении его в рацион малыша. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова поделилась советами о том, в каких количествах и как часто детям можно давать мороженое так, чтобы оно не только не вредило им, но и приносило пользу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Педиатры и диетологи не рекомендуют угощать мороженым малышей до 2-х лет из-за высокого содержания сахара и жира. Сахар может нарушить баланс полезной микрофлоры кишечника, повысить риск развития кариеса, а также привести к нервной возбудимости и скачкам настроения. Жир нагружает пищеварительную систему малыша и может привести к лишнему весу при регулярном потреблении.

«Вводить мороженое в рацион ребенка можно после 2-х лет, следуя определенным правилам: начинать с небольшой порции (1-2 чайные ложки), а само мороженое должно быть слегка подтаявшим и мягким. При отсутствии негативных реакций можно постепенно увеличивать порцию до 50 г (детская порция) пару раз в неделю. Следует выбирать мороженое с минимальным количеством добавок и без заменителя молочного жира. Кроме того, мороженое лучше давать после основного приема пищи, так как на голодный желудок оно резко поднимает глюкозу и инсулин в крови», — объясняет Басова.

К полезным альтернативам относится домашнее мороженое: приготовить его можно самостоятельно из йогурта, ягод или фруктов — это позволит контролировать состав и избежать вредных добавок, а для детей с аллергией на молочные продукты можно использовать сорбеты из фруктов и ягод.

К плюсам мороженого можно отнести то, что оно обеспечивает закаливание горла и постепенное привыкание к холодным температурам, расширяет рацион и знакомит ребенка с новыми вкусами, помогает уменьшить боль при прорезывании зубов, а также просто радует и поднимает настроение.

К минусам мороженого относится то, что оно, во-первых, может стать причиной нарушения пищевого поведения: ребенок начнет отказываться от другой еды, требуя мороженое. Во-вторых, оно способствует увеличению дневной нормы сахара. В-третьих, мороженое может вызвать обострение хронических заболеваний у детей с частыми фарингитами и тонзиллитами.

«Важно соблюдать меру и использовать мороженое как редкое лакомство, а не полноценный прием пищи. Внимательно читайте состав и избегайте мороженого с вредными консервантами и добавками, а также обращайте внимание на срок годности и внешний вид мороженого», — подчеркивает врач-диетолог.

Мороженое может быть частью детского рациона при соблюдении разумных ограничений и внимательном подходе к выбору продукта. Нужно учитывать возраст ребенка, его здоровье и индивидуальные особенности, чтобы это лакомство приносило радость и пользу, а не вред.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.