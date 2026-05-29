Диетолог назвала привычки, вредящие ЖКТ

По словам специалиста, запивание еды водой или другими напитками снижает эффективность всасывания полезных микроэлементов. С возрастом уменьшается и количество ферментов, расщепляющих пищу, что дополнительно ухудшает ее усвоение и может негативно сказаться на состоянии ЖКТ.

«Про нежелательность перекусывания на ходу людей предупреждали неоднократно. Процесс жевания запускает работу всех органов пищеварения для дальнейшего расщепления. Нам важно, чтобы желудочный сок в организме начинал вырабатываться уже в этот момент, поскольку это в том числе влияет на ее усвояемость. На ходу человек чаще всего отключен от этого процесса — и задача поесть превращается в цель „набить желудок“. В действительности здоровое потребление пищи кроется не только в насыщении, но и в максимальном усвоении всего того, что мы даем организму. Ни на бегу, ни в разговоре с кем-то еду в нужных объемах мы просто не усваиваем», — отметила Мойсенко.

Она добавила, что частые сладкие перекусы и сочетание мяса с хлебом формируют искаженные представления о правильном питании. Организм тратит значительные ресурсы на переваривание хлеба, из-за чего белок может усваиваться хуже.

«Наша пищеварительная система так устроена, что она затрачивает много ресурсов для переваривания хлеба, а на белок их просто не остается. Как итог — в организме возникает накапливающаяся со временем белковая недостаточность. Врачи часто рекомендуют изучать правильные сочетания продуктов, чтобы еда усваивалась наиболее эффективно и не откладывалась в виде лишних килограммов. Следует помнить — полноценными всегда являются те продукты питания, которые дает нам природа, и это единственная возможность сохранить идеальную работу желудочно-кишечного тракта на протяжении всей своей жизни. Углеводные батончики в виде перекусов не всегда содержат нужные нам жиры и белки», — предупредила врач.

