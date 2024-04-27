Диетолог назвала хитрости, которые помогут сократить потребление соли

Врач-диетолог, специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша заявила, что человеку не нужно полностью отказываться от соли в своем рационе. Однако у некоторых людей могут возникать проблемы с ее чрезмерным потреблением, которые можно решить путем нехитрых заменителей, сообщает «ФедералПресс» .

Для уменьшения «солености» рациона можно попробовать «обмануть» рецепторы, вместо соли добавляя в еду кислые овощи, фрукты или лимонный сок. Также диетолог посоветовала обратить внимание на специи с перцем, которые могут придать еде остроту, и соевый соус.

«Соль для нашего организма — это важный компонент. <…> Она является основным источником натрия, который участвует во многих обменных процессах», — добавила Макиша, напомнив, что полностью отказываться от потребления соли нельзя.

Эксперт обратила внимание, что употребление чрезмерного количества соли может негативно сказаться на здоровье человека. В частности, в такой зоне риска находятся любители полуфабрикатов, сосисок, консервов и колбас.