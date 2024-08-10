Диетолог Макиша: людям, не пропускающим завтрак, легче соблюдать режим питания

Врач-диетолог Марина Макиша отметила, что завтрак является одним из основных приемов пищи. Он важен для организма, так как от последнего приема пищи до пробуждения проходит от 8 до 12 часов, а в некоторых случаях и больше. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Человек, встав утром с постели, объективно чувствует себя голодным. В это время в организме уже начинается катаболический процесс, при котором происходит расщепление собственных мышц для получения определенного количества необходимых аминокислот», — объяснила Макиша.

По ее словам, кто обычно не завтракает, тот наедается на ночь. В этом случае ужин становится плотным, поэтому с утра человеку кажется, что аппетита нет, хотя организм голоден, и, если его не покормить, активность будет ниже.

Как уточнила диетолог, человек просыпается от того, что поднимается уровень гормона стресса — кортизола. При этом люди, которые не завтракают, как правило, нарушают нормальную работу метаболических процессов организма, так как физически не чувствуют голода.

Она предупредила, что отсутствие завтрака и, как следствие, нерациональное питание способствуют потере мышечной массы. Чаще всего также эти люди переедают.

«Как это случается? Человек не завтракает и едет на работу. По пути он покупает какую-нибудь шоколадку и чашку кофе. Потом перекусывает чем-нибудь уже на работе. Отсюда и идет переедание», — поделилась врач.

Она подчеркнула, что по доказательства, полученным учеными, людям, которые не пропускают завтрак, легче в течение дня соблюдать режим питания и не переедать.

Как добавил диетолог Михаил Гинзбург, человек получает от приемов пищи радость и удовольствие, а также становится более защищенным от стресса. При этом отказ от завтрака чреват проблемами со здоровьем. Из-за этого вырастает риск развития язвы и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.