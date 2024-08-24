Диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты помогают похудеть

сегодня в 12:50

Две группы продуктов помогают ускорить обмен веществ и начать быстрее худеть. Об этом « Вечерней Москве » рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Ускорить обмен веществ и помочь быстрее сжигать энергию помогут тонизирующие продукты, в которых есть кофеин. К ним относятся чай, кофе, китайский лимонник и женьшень.

Также рекомендуется есть разобщающие продукты. Например, метаболизм ускоряют специи и приправы.

Ранее были названы плюсы и минусы интервального голодания. При соблюдении определенных правил такая диета принесет организму пользу.