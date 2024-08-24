Диетолог Гинзбург рассказал, какие продукты помогают похудеть
Диетолог Гинзбург: кофе, специи и приправы помогают похудеть
Фото - © Unsplash.com
Две группы продуктов помогают ускорить обмен веществ и начать быстрее худеть. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Ускорить обмен веществ и помочь быстрее сжигать энергию помогут тонизирующие продукты, в которых есть кофеин. К ним относятся чай, кофе, китайский лимонник и женьшень.
Также рекомендуется есть разобщающие продукты. Например, метаболизм ускоряют специи и приправы.
Ранее были названы плюсы и минусы интервального голодания. При соблюдении определенных правил такая диета принесет организму пользу.