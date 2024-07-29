Диетолог: белковые коктейли не смогут заменить обычную еду

В последнее время становятся все более популярны сойленты — порошкообразные продукты, которые можно растворить в воде и получить белковый коктейль с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов. Диетолог Елена Соломатина заявила, что это модное нововведение не может заменять обычную еду, сообщает «Вечерняя Москва».

«Коктейли или порошки — это далеко не полноценное питание, а адаптированное. Во-первых, до конца точно не изучено, в каком количестве и соотношении организму необходимы определенные вещества. Есть только общая формула», — сказала специалист.

По ее словам, подобная еда растворяется в желудке и не доходит до кишечника, а также не способна давать постоянную жевательную нагрузку на зубы, чтобы они не ослабели. Без пищевого комка пищеварение не будет работать полноценно.