Диабет и поликистоз яичников: о чем говорит особый запах пота

Врач-терапевт Яна Шмелева предупредила, что неприятный запах от человека может исходить из-за некоторых опасных заболеваний. В их числе диабет и поликистоз яичников, сообщает Общественная Служба Новостей .

Медик обратила внимание, что на самом деле у пота нет аромата. По ее словам, к специфическому запаху может привести жизнедеятельность бактерий, которые располагаются на поверхности кожи.

«На запах пота может влиять сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, заболевания почек, синдром поликистозных яичников, дефицит витамина D», — отметила специалист.

При появлении резкого запаха пота нужно пройти медобследование, включающее в себя сдачу общего анализа крови, проверку уровня ТТГ (тиреотропного гормона) и сахара в крови, а также УЗИ брюшной полости, рекомендовала Шмелева.