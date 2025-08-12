Девушки на Кавказе массово делают себе ямочки на щеках

По информации авторов статьи, удаление комков Биша и острые скулы уходят в прошлое. Теперь модно быть обладателем так называемого baby face (детского лица). Девушки поголовно стремятся сгладить свои черты.

Еще в июне таких операций было 3–5 в месяц. Теперь же такое вмешательство осуществляет минимум один человек в день. В среднем за месяц ямочки на щеках появляются у 40 представительниц прекрасного пола.

Часто в качестве идеала девушки показывают фото модели Миранды Керр из Victoria’s Secret. Более того, подскочила и цена на процедуру – с 15 000 до 25 000 рублей. Чаще всего приезжают из соседних республик прямиком в Дагестан, где такая операция пользуется особым успехом.

Ранее стало известно, что на Кавказе набирает популярность процедура по увеличению губ среди мужчин. При этом вдохновленные метросексуальным блогером Асхабом Тамаевым горцы требуют полной анонимности, чтобы никто не узнал об инъекциях.