Строго по секрету: на Кавказе набирает популярность увеличение губ среди мужчин

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Mash: спрос на тайное увеличение губ резко вырос на Кавказе

На Кавказе набирает популярность процедура по увеличению губ среди мужчин. При этом вдохновленные метросексуальным блогером Асхабом Тамаевым горцы требуют полной анонимности, чтобы никто не узнал об инъекциях, сообщает Mash .

Увеличение губ набирает популярность во многих республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Мужчины готовы платить от 5 до 20 тыс. рублей за пухлые губки и тайную процедуру, опасаясь гнева земляков.

Косметологам поступают угрозы с требованиям рассекретить информацию о клиентах.

Ранее стало известно, что 17-летняя девушка месяц умирала после пластической операции в Москве. Во время процедуры юная пациентка потеряла минимум один литр крови.