В Москве 17-летняя приезжая месяц умирала после пластической операции

Юная жительница Пензы умерла в реанимации после проведения пластической операции в Москве. Предварительно, 17-летняя пациентка могла лишиться жизни из-за ошибки врачей, утверждает Baza .

Девушка приехала в Москву для исправления порока верхней челюсти. Операцию, по данным канала, проводили еще 11 апреля в Институте пластической хирургии и косметологии.

Во время процедуры девушка потеряла минимум один литр крови. Операцию решили не заканчивать, чтобы остановить кровотечение, после чего пациентку перевели на ИВЛ в палату пробуждения. Девушка не просыпалась, и ее поместили в реанимацию детской больницы.

Однако юная пациентка так и пришла в себя. Врачи боролись за ее жизнь больше месяца, но девушка умерла вечером 16 мая.

По данным Baza, пациентку доставили в реанимацию, когда у нее уже был отек мозга. По одной из версий, девушка могла умереть из-за ошибки врачей, проводивших «пластику».

Следователи изучают обстоятельства и причины гибели несовершеннолетней пациентки, добавляется в статье.