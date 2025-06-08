Девушка начала гнить заживо после пластики груди в московской клинике

28-летнюю жительницу Мурманской области изуродовали в московской клинике во время пластики груди. Она начала гнить заживо: у пострадавшей незаживающие раны, полости с гноем и огромные рубцы, сообщает Mash .

Елена (имя изменено) обратилась в медорганизацию в июле 2024 года. Она хотела подтянуть грудь и убрать диастаз. В клинике девушке провели операцию за 900 тыс. рублей. Также ей продали коррекционное белье за 300 тыс. рублей.

Последствия хирургического вмешательства оказались ужасны. Раны не заживают уже год, В клинике девушке заявили, что все нормально, якобы так и должно быть. Когда Елена обратилась в другое медучреждение за консультацией, ей заявили, что операция была сделана неправильно.

По словам адвоката, из-за операции у жительницы Мурманской области пострадало не только здоровье, но и личная жизнь. Ее бросил парень, а отношения с другими не складываются, так как все мужчины сбегают, увидев раны Елены.

Девушка потратила на психологов уже больше 1 млн рублей. Девушка обратилась в прокуратуру с жалобой на клинику, где ей делали операцию. Пластический хирург этого учреждения отметил, что всему виной материал, который рассасывается за шесть-восемь месяцев после операции. По его словам, на реабилитацию уходит год.

Ранее жительница Челябинска умерла после пластики груди и живота. У нее оторвался тромб.