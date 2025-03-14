Оторвался тромб: жительница Челябинска умерла после пластики груди и живота

39-летняя жительница Челябинска сделала маммопластику и абдоминопластику живота, но после операции женщина попала в реанимацию и умерла. У нее осталось трое детей, сообщает SHOT .

Пластику груди и живота Анне Ф. делали в частной клинике пластической и эстетической хирургии профессора Пухова. Женщина заплатила за хирургическое вмешательство 560 тыс. руб. Операция длилась 4,5 часа вместо обещанных трех.

Сразу после хирургического вмешательства женщина пожаловалась на то, что ее бросили одну в палате без ухода и воды. Спустя сутки челябинка перестала выходить на связь с родными.

Вскоре мужу Анны сообщили, что у женщины оторвался тромб. Ее перевели в реанимацию, где она провела три дня. Когда муж навещал Анну, то заметил, что у супруги сильно вздута шея, а грудная клетка неестественно двигалась.

Врачи уверяли, что все нормально. Они даже сообщили о стабилизации состояния женщины. На следующий день они заявили, что Анна скончалась. У нее остановилось сердце. У женщины осталось трое детей 4, 8 и 12 лет.

По результатам вскрытия, Анна умерла из-за легочной эмболии, тромбоза вен и осложнений в ходе хирургического вмешательства на сосуды. Женщину должны были начать «расхаживать» спустя шесть часов после операции, чтобы избежать тромбоза, но встать с кровати челябинке долго не разрешали. Это и могло стать причиной ее смерти.

Муж покойной собирается судиться с клиникой. В медучреждении никаких комментариев по этому поводу не дали.

Ранее хирург назвала болезни, при которых опасны пластические операции. Так, их нельзя делать при проблемах с сердцем, сосудами и эндокринной системой.