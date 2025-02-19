Хирург назвала болезни, при которых опасны пластические операции
Пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк рассказала, при каких проблемах со здоровьем опасно делать операции по коррекции внешности, сообщает «Секрет фирмы».
Некоторые популярные пластические операции, в том числе увеличение груди, липосакция, могут навредить, если у человека есть проблемы со здоровьем, поэтому скрывать их от хирурга не стоит.
«Сердце, сосуды, эндокринная система — если они дают сбой, операция становится опасной. Например, при неконтролируемом диабете раны заживают в разы медленнее, а импланты могут не прижиться», — предупредила Решетняк.
По ее словам, в практике были случаи, когда пациенты скрывали диагнозы, в итоге возникали некрозы и сепсисы.
Еще один стоп-сигнал — это беременность, так как гормональная перестройка у женщины в этот период может негативно повлиять на заживление швов. Кроме того, после родов и кормления ребенка грудь может значительно изменить форму, например, обвиснуть, в результате импланты смещаются и требуется повторная операция, объяснила врач.