Хирург назвала болезни, при которых опасны пластические операции

Хирург Решетняк: пластику не стоит делать при беременности и проблемах с сердцем

Некоторые популярные пластические операции, в том числе увеличение груди, липосакция, могут навредить, если у человека есть проблемы со здоровьем, поэтому скрывать их от хирурга не стоит.

«Сердце, сосуды, эндокринная система — если они дают сбой, операция становится опасной. Например, при неконтролируемом диабете раны заживают в разы медленнее, а импланты могут не прижиться», — предупредила Решетняк.

По ее словам, в практике были случаи, когда пациенты скрывали диагнозы, в итоге возникали некрозы и сепсисы.

Еще один стоп-сигнал — это беременность, так как гормональная перестройка у женщины в этот период может негативно повлиять на заживление швов. Кроме того, после родов и кормления ребенка грудь может значительно изменить форму, например, обвиснуть, в результате импланты смещаются и требуется повторная операция, объяснила врач.