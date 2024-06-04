Детско-взрослую поликлинику на 560 посещений в смену построят в Щербинке

Детско-взрослая поликлиника на 560 человек в смену появится в деревне Остафьево в столичном районе Щербинка. Пятиэтажное здание построят за счет инвестора, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Поликлиника будет представлять собой пятиэтажное здание с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места. Учреждение передадут в государственную систему здравоохранения Москвы», — сказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

Он подчеркнул, что проект предусматривает строительство зон реабилитации, вакцинопрофилактики, дневного стационара, отделения помощи на дому.

В блоке взрослой поликлиники разместятся зоны дежурного врача, приема биоматериалов на анализы и терапевтическое отделение. Еще здесь будут кабинеты врачей общей практики, врачей-специалистов и профилактики, а также отделения функциональной и лучевой диагностики.

Кабинеты участковых педиатров и других врачей-специалистов, зоны приема биоматериалов на анализы и вакцинопрофилактики появятся в блоке детской поликлиники. Кроме того, здесь будет построено отделение реабилитации.

Здание поликлиники будет доступно для маломобильных групп населения. Помимо этого, в здании предусмотрены зоны комфортного ожидания, а для удобства посетителей установят лифты.

Ранее стало известно, что в Москве завершен первый этап перевода поликлиник на новый стандарт. Для пациентов создали 617 зон отдыха, для маленьких пациентов оборудовали 57 детских площадок.