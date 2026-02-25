Детский травматолог Подмосковья назвал способы избежать травм дома

Главный детский травматолог Подмосковья Александр Григорьев рассказал, как снизить риск бытовых травм у детей 1–3 лет. В этом возрасте малыши активно познают мир, но из-за недостатка координации часто получают травмы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дети в возрасте от года до трех лет особенно подвержены бытовым травмам. Они трогают предметы, тянутся к источникам тепла и могут залезть на мебель, не осознавая опасности.

«Осмотрите дом глазами ребенка: встаньте на четвереньки и пройдитесь по комнатам — так вы заметите скрытые опасности. Не оставляйте малыша без присмотра, особенно на кухне и в ванной. Держите ребенка подальше от плиты и горячих напитков, установите защитные экраны, прячьте спички, зажигалки и петарды, проверяйте температуру воды перед купанием», — рассказал Александр Григорьев.

Он подчеркнул, что мебель следует отодвинуть от окон и установить блокираторы, так как москитная сетка не защищает от падения. Химикаты и лекарства необходимо хранить в недоступном месте и не переливать опасные жидкости в бутылки из-под воды или сока.

«Закройте розетки заглушками, закрепите провода, уберите ножи и ножницы в недоступные ящики, избегайте скатертей на столах. Если что-то разбилось, сразу убирайте осколки», — добавил специалист.

Григорьев напомнил, что даже самые надежные средства защиты не заменят внимания взрослых. В случае травмы необходимо оценить состояние ребенка и при необходимости вызвать скорую помощь по телефонам 112 или 103.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.