Туристы 2 месяца не могут вернуть деньги за сгоревшие билеты на рейсы Air Arabia
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Туристы из России второй месяц не могут вернуть материальные средства за пропавшие билеты на рейсы одной из арабских авиакомпаний из-за боевых действий между США, Израилем и Ираном. Самолеты перестали летать до конца мая, сообщает SHOT.
Тысячи россиян просят авиакомпанию вернуть средства за сгоревшие билеты на отмененные самолеты. Пострадали все, кто должен был лететь в отпуск с конца февраля вплоть до мая.
Путешественники из России отправляли письма на сайт и e-mail перевозчика. Но тот рекомендует попытаться вернуть средства через агрегаторов, у которых были приобретены билеты. Последние тоже не хотят переводить деньги и просят обращаться к авиакомпании.
Некоторые путешественники направили арабскому перевозчику досудебные претензии. Авиакомпания предлагает получить ваучер или перенести полет на иную дату.
С проблемами также столкнулись россияне, которые только собирались поехать в отпуск летом и осенью. Они боятся, что фирма не будет осуществлять перелеты и в дальнейшем. При этом билеты стоят несколько десятков тыс. рублей.
Отменить бронирование заранее можно за 200 евро или почти 18 тыс. рублей.
Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. На фоне этого воздушное пространство над большинством стран Ближнего Востока было закрыто. 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели для проведения переговоров.
