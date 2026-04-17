Туристы 2 месяца не могут вернуть деньги за сгоревшие билеты на рейсы Air Arabia

Туристы из России второй месяц не могут вернуть материальные средства за пропавшие билеты на рейсы одной из арабских авиакомпаний из-за боевых действий между США, Израилем и Ираном. Самолеты перестали летать до конца мая, сообщает SHOT .

Тысячи россиян просят авиакомпанию вернуть средства за сгоревшие билеты на отмененные самолеты. Пострадали все, кто должен был лететь в отпуск с конца февраля вплоть до мая.

Путешественники из России отправляли письма на сайт и e-mail перевозчика. Но тот рекомендует попытаться вернуть средства через агрегаторов, у которых были приобретены билеты. Последние тоже не хотят переводить деньги и просят обращаться к авиакомпании.

Некоторые путешественники направили арабскому перевозчику досудебные претензии. Авиакомпания предлагает получить ваучер или перенести полет на иную дату.

С проблемами также столкнулись россияне, которые только собирались поехать в отпуск летом и осенью. Они боятся, что фирма не будет осуществлять перелеты и в дальнейшем. При этом билеты стоят несколько десятков тыс. рублей.

Отменить бронирование заранее можно за 200 евро или почти 18 тыс. рублей.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. На фоне этого воздушное пространство над большинством стран Ближнего Востока было закрыто. 8 апреля Иран и США объявили перемирие на две недели для проведения переговоров.

