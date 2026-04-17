Прослезились, обнялись: Тухватуллина поделилась, как рассказала о беременности мужу

Популярная татарская певица, заслуженная артистка Татарстана Алия Тухватуллина сообщила, что новость о второй беременности стала новогодним подарком всей семье, сообщает Kazanfirst.ru .

Певица и ее двухлетний сын Алим заболели прямо перед Новым годом. Тухватуллина легла в больницу, но даже после лечения продолжала чувствовать себя плохо. 31 декабря, в день выписки, ее даже пришлось приводить в себя при помощи нашатырного спирта. Она заподозрила, что беременна.

Перед празднованием Нового года с мужем, народным артистом Татарстана и Башкортостана Ришатом Тухватуллиным, и друзьями певица решила проверить свои сомнения и сделала тест на беременность. Он оказался положительным.

Она рассказала обо всем мужу, как только он вернулся из магазина с подарками.

«Мы оба очень обрадовались, даже прослезились обнявшись», — рассказала певица.

Она также отметила, что вторая беременность проходит тяжело. Артистку мучает токсикоз и низкое давление. Из-за плохого самочувствия ей пришлось отменить концерты.

