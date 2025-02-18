Десерты, паста, пельмени: Диетолог назвала список самых вредных блюд

Вопрос о том, какие продукты наиболее вредны для россиян, находится в центре внимания диетологов. Известный специалист Марият Мухина заявила, что на первом месте по вредности находятся десерты, следом идет паста, а замыкают тройку пельмени, сообщает Инфо24 .

Однако важно отметить, что степень вредности каждого продукта зависит от нескольких факторов, таких как способы приготовления и порции. По словам Мухиной, десерты сложно игнорировать, но они содержат высокие уровни сахара, рафинированных углеводов и трансжиров. Продукты, входящие в состав десертов, зачастую обогащены искусственными добавками, что усиливает их аллергенность и калорийность. Тем не менее, если у человека нормальный вес и анализы крови в пределах нормы, небольшое количество качественных десертов может быть допустимо.

Что касается пасты, то сама по себе она не является вредной, особенно если готовится правильно — al dente и с подходящими добавками, такими как овощи и нежирное мясо. Проще всего избежать проблем, если выбирать пасту из цельнозерновых или гречневых сортов.

Пельмени, традиционное русское блюдо, занимают третью строчку в рейтинге вредных продуктов. Важно учитывать, что при правильном приготовлении пельмени могут даже оказаться частью здорового рациона. Например, использование постного мяса и добавление зелени в начинку значительно улучшит их полезные качества.

Мухина подчеркнула, что ключ к здоровому питанию заключается в умеренности.

«Вместо полного исключения вы можете стараться выбирать более здоровые версии ваших любимых блюд, контролировать размеры порций и сочетать их с другими полезными продуктами <…> Такой подход позволит вам поддерживать диету без жестких ограничений и стресса», — заключила эксперт.