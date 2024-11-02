Дерматолог рассказала о правилах и последствиях использования ретиноидов

Ретиноиды — это соединения, производные витамина А, которые стали важной частью дерматологии и ухода за кожей из-за своих многочисленных полезных свойств. Основатель центра косметологии и здоровья, пластический хирург, врач-косметолог, дерматовенеролог Адель Файзулина рассказала о правилах применения и возможных побочных эффектах, сообщает «Вечерняя Москва».

Их применение может помочь в борьбе с акне, разглаживании морщин, осветлении темных пигментных пятен и улучшении текстуры кожи. Они воздействуют на процесс обновления клеток, предотвращая закупорку пор и уменьшая воспалительные проявления.

Существует множество типов ретиноидов с разной эффективностью, их выбор зависит от состояния кожи. Для легких проблем достаточно использования ретинола, который доступен без рецепта. Более серьезные случаи требуют назначения лекарств, которые можно получить только у врача.

Эксперт отметила, что важно помнить о возможных побочных эффектах, таких как покраснение, шелушение и повышенная чувствительность к солнцу. Рекомендуется применять ретиноиды постепенно, начиная с низких концентраций и используя солнцезащитный крем.

Во время беременности использование ретиноидов нежелательно. Чтобы минимизировать негативные реакции, косметолог посоветовала начинать с использования ретиноидов через день и постепенно увеличивать частоту до ежедневного применения.

«Всегда прислушивайтесь к своей коже и соответствующим образом корректируйте свой режим. Включение ретиноидов в ваш ежедневный уход за кожей может значительно улучшить ее состояние, но важно использовать их безопасно и ответственно», — заключила специалист.