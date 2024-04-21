Дерматолог рассказала, кому нельзя делать татуаж

Дерматолог Жабоева объяснила, при каких болезнях нельзя делать тату и татуаж

Доктор медицинских наук, профессор, дерматолог-косметолог, заслуженный врач России Светлана Жабоева рассказала, что татуировки и татуаж могут причинять вред здоровью человека, в том числе они могут помешать диагностике меланомы.

«Категорически противопоказанно делать татуировки людям, у которых в анамнезе есть онкологические заболевания кожи, плоскоклеточный или базальноклеточный рак, меланома», — пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Она подчеркнула, что от изображений на теле следует воздержаться, если в анамнезе у родственников есть меланома. Под татуировкой можно пропустить рак.

По словам дерматолога, красители для татуировки могут вызывать аллергические реакции. От нанесения рисунков на тело следует отказаться людям с гиперчувствительной и склонной к аллергии кожей. Также риск аллергии существует от анестезии перед татуировкой и татуажем.

Косметолог отметила, что еще одним противопоказанием для татуировок и татуажа являются инфекционные заболевания кожи. В случае герпеса или склонности к образованию воспаления перед тату и татуажем следует пропить противовирусные препараты.

Жабоева добавила, что татуаж и татуировки необходимо делать одноразовыми иглами в стерильных условиях, чтобы предотвратить заражение ВИЧ или гепатитом. Помимо этого, следует попросить у мастера сертификат на красители.

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