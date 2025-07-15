Ремонтные работы на плотине в деревне Знаменское Каширы близятся к завершению

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Роман Пичугин проверил ход работ на плотине через реку Сухая Любинка в деревне Знаменское городского округа Кашира. Роман Александрович обсудил ход работ с представителями подрядной организацией. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По просьбам жителей сегодня выехал в деревню Знаменское — на месте провели выездное совещание с подрядной организацией, которая в 2023 году выполняла капитальный ремонт плотины. Несмотря на ранее примененные штрафные санкции, ряд недочетов до сих пор не устранен. Это недопустимо. Дал четкое поручение: все замечания должны быть устранены в кратчайшие сроки. Особый акцент — на восстановлении примыкания сбросных труб к сбросной камере. Срок дал до пятницы. Лично приеду принять выполненные работы», — сообщил врип главы в своих социальных сетях.

Гидротехническое сооружение из-за неудовлетворительного состояния которого ранее в деревне было введено чрезвычайное положение, подмыло весной 2024 года. В деревне была сделана объездная дорога, а на объекте начались восстановительные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.