В Московском регионе из-за грозы и ливней продлили «оранжевый» уровень опасности

Жителей российской столицы и Подмосковья предупредили о продлении «оранжевого» уровня погодной опасности из-за возможных гроз, сильных ливней и ветра. Режим будет действовать до полуночи 16 июля, говорится на сайте Гидрометцентра РФ .

До полуночи 16 июля в Москве и Подмосковье все еще могут местами пройти грозы с сильными ливнями и порывами ветра до 23 метров в секунду. В Москве до полуночи будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности, который с 00:00 16 июля сменится «желтым» уровнем погодной опасности — это когда погода перестает быть потенциально благоприятной для возникновения стихийных бедствий, но все еще представляет опасность для человека.

«Кратковременные дожди, местами ливни и грозы. В отдельных районах град и шквалистое усиление ветра до 20 м/с», — говорится в предупреждении синоптиков.

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве будет действовать до 09:00 16 июля.

В Подмосковье синоптики ввели предупреждение о погоде с 00:00 до 22:00 16 июля. В этот период в регионе возможны грозы и кратковременные дожди.

Ранее на Московский регион обрушились тропические ливни, которые затопили улицы, нарушили движение поездов. А из-за ударов молний, которые попадали в жилые дома, возникали серьезные пожары.

В связи с приходом грозовых фронтов в Московскую область работники ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно призывают жителей и гостей региона проявлять повышенную бдительность и неукоснительно соблюдать правила безопасности.