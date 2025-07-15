Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного поведения во время грозы

В связи с приходом грозовых фронтов в Московскую область работники ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно призывают жителей и гостей региона проявлять повышенную бдительность и неукоснительно соблюдать правила безопасности. Специалисты подчеркнули, что ухудшение погодных условий требует от каждого осознанных действий для предотвращения возможных трагедий. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин подчеркнул, что летняя гроза — частое явление, многие недооценивают ее опасность. Незнание или пренебрежение простыми правилами может привести к тяжелым травмам или даже трагическим последствиям. Поэтому спасатели настоятельно попросили граждан выполнять четкие алгоритмы действий при приближении и во время грозы.

«Работники противопожарно-спасательной службы разъяснили, что если погода портится, то отдыхающим нужно немедленно покинуть открытое пространство и водные объекты. Они предупредили, что купание или рыбалка во время грозы смертельно опасны, поэтому в непогоду категорически нельзя находиться у воды. Также необходимо избегать укрытий под высокими, особенно одиноко стоящими деревьями, так как они чаще других поражаются молнией. На значительном расстоянии стоит держаться и от линий электропередачи, металлических конструкций, оград и столбов — металл является отличным проводником электричества. Специалисты посоветовали гражданам отказаться на время грозы от использования мобильного телефона на улице и не раскрывать зонт с металлическими спицами», — пояснил Сергей Щетинин.

Заместитель начальника госучреждения добавил, что специалисты также дали рекомендации для тех, кого гроза застала в пути или на открытой местности.

«Если непогода настигла вас во время поездки на велосипеде или мотоцикле, необходимо немедленно остановиться и отойти от транспортного средства минимум на 30 метров. Находясь в автомобиле, нужно остановиться, закрыть все окна и выключить двигатель. Если же гроза застала вас в чистом поле, где нет никаких строений или транспортных средств, единственно верное действие — это присесть на корточки как можно ниже, обхватив колени руками, прижав голову к коленям и стараясь максимально уменьшить площадь контакта с землей и высоту. Ложиться на землю во время грозы не рекомендуется. Важно понимать, что грозы несут реальную смертельную опасность. Пожалуйста, берегите себя и своих близких, не пренебрегайте этими простыми, но жизненно важными правилами», — заключил Сергей Щетинин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.