Косметолог назвала самую популярную процедуру среди мужчин

«Самая популярная процедура среди российских мужчин сегодня — это ботулинотерапия в „мягкой“ технике, а именно с сохранением мимической активности, но с выраженным эффектом лифтинга и уменьшением объема и количества мимических морщин», — сказала Калимуллина.

Она добавила, что также мужчины предпочитают инъекции с использованием канюли. Потому что для них очень важно, чтобы не было видно следов уколов на лице.

«Благодаря канюле, тупоконечной игле, можно с двух точек прокола выложить препарат для уплотнения и увлажнения кожи с боковых поверхностей кожи, достигая центральных. Из препаратов, пожалуй, самые эффективные и оцененные мужчинами, — это гидроксиапатит кальция и полимолочная кислота, а также инъекции на основе гиалуроновой кислоты», — объяснила косметолог.

Она отметила, что при этом мужская кожа в большинстве случаев не нуждается в активном увлажнении.