Дерматолог назвала привычки, которые портят кожу

Врач-дерматолог и косметолог Валерия Шаповалова заявила, что большинство проблем с кожей связаны не с генетикой, а с ошибками в уходе и образе жизни, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам специалиста, одна из самых частых ошибок — сон с макияжем. За день на коже скапливаются сало, пыль и косметика, что создает среду для размножения бактерий. Это приводит к комедонам и воспалениям. Утреннее агрессивное очищение скрабами и щетками дополнительно травмирует защитный барьер, вызывая сухость и чувствительность.

Еще одна проблема — отказ от солнцезащитного крема. Ультрафиолет проникает через облака и стекла, разрушает коллаген, провоцирует пигментацию и морщины. Каждый солнечный ожог повышает риск рака кожи.

Негативно влияют и хронический недосып со стрессом. При дефиците сна повышается уровень кортизола, усиливается выработка кожного сала и воспаление, что может спровоцировать акне, себорейный дерматит, розацеа и псориаз.

Курение и вейпы вызывают спазм сосудов, из-за чего кожа теряет кислород и становится тусклой. Избыток сахара ускоряет старение через гликирование коллагена.

Также вредно часто трогать лицо руками — это переносит бактерии и вызывает высыпания. Врач рекомендовала регулярно увлажнять кожу легкими кремами, чтобы предотвратить избыточную выработку себума.

