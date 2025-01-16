Дерматолог из Подмосковья рассказал, как теперь будут лечить «детей-бабочек»

Руководитель НИИ детской дерматологии Национального Научно-исследовательского центра здоровья детей, главный внештатный дерматолог министерства здравоохранения Московской области Николай Мурашкин рассказал, что в России детей, страдающих буллезным эпидермолизом, будут лечить генным препаратом, который поможет побороть этот страшный недуг, передает корреспондент РИАМО.

«Этот прорыв в науке позволяет не только симптоматично лечить врожденный буллезный эпидермолиз — одно из самых страшных заболеваний человека, но и излечить этот недуг. В основе терапевтического эффекта этого препарата лежит то, что в клетки кожи привносится правильная генетическая копия гена, который патологически изменен. В результате клетки начинают продуцировать белок, который отсутствует у этих детей», — рассказал Мурашкин.

Главный внештатный детский дерматолог Подмосковья уточнил, что при буллезном эпидермолизе у детей отсутствует белок коллаген, из-за этого кожа становится очень хрупкой. Она сползает, на ней появляются пузыри, долго незаживающие язвы. При этом могут происходить изменения не только кожи, но и внутренних органов.

«Таких детей называют бабочками — по аналогии с крылом бабочки из-за его хрупкости. Этот препарат меняет жизнь этих детей радикально. Поскольку меняется генетическая составляющая, и клетки становятся здоровыми», — добавил дерматолог.

В ближайшее время по всей России лечение новым препаратом получат 47 человек. Всего в нем нуждаются около 280. Первым лечение препаратом получил 15-летний мальчик из Чехова по имени Иван.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

Глава региона также отмечал, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Московскую область.