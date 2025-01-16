Мальчик из Чехова первым в России получил лечение от страшной болезни

В России впервые применили препарат от буллезного эпидермолиза, лечение получил 15-летний мальчик из Чехова по имени Иван, страдающий от этого заболевания, передает корреспондент РИАМО.

«Для нас это знаковое событие, так как на базе нашего Научно-исследовательского (клинического — ред.) института детства впервые в России и в мировой практике вводится препарат детям с тяжелым наследственным заболеванием — генным дерматозом. У них происходит поломка гена, когда не вырабатывается коллаген, и дети страдают от тяжелых поражений кожи в виде пузырей, эрозий, иногда эти раны инфицируются», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.

Она отметила, что лечение этим препаратом стало возможно благодаря тому, что его закупил президентский фонд «Круг добра». По словам замминистра, ранее детей лечили повязками и различными препаратами. Теперь дети, страдающие от заболеваний кожи, смогут получать необходимый их организму коллаген и восстанавливать поврежденную кожу.

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16 января в КДЦ НИКИ детства Минздрава Московской области впервые препарат получил 15-летний мальчик Иван из Чехова. Он страдает от буллезного эпидермолиза. Это редкое и тяжелое врожденное заболевание. Поврежденные болезнью участки кожи мальчика обработали специальным препаратом беремаген геперпавек. Он представляет собой специальный гель, который смешивается из двух компонентов и наносится в виде капель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

Губернатор также подчеркивал, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.