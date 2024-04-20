Депутаты и активисты в Балашихе отметили Национальный день донора. В честь праздника член фракции «Единая Россия» в городском совете Антон Орешков совместно с «Молодой Гвардией» Балашихи и исполнительным секретарем местного отделения партии Яной Серебряковой, приняли участие в акции по сдаче крови, передает пресс-служба партии.

«Для меня большая честь участвовать в таком значимом событии, как Национальный день донора. Каждый из нас может стать героем для тех, кто в этом нуждается. Сдача крови — это простой, но крайне важный поступок, который способен спасти жизни. Надеюсь, наш пример вдохновит многих на подобные действия», — сказал Антон Орешков.

Мероприятие прошло в Балашихинском центре переливания крови, где каждый желающий мог внести свой вклад в спасение жизней.

«Сегодня мы не просто сдаём кровь, мы делимся частью себя ради спасения других. Это наш долг и наша возможность показать пример гражданской активности и взаимопомощи. Я призываю всех не оставаться равнодушными и присоединяться к таким важным инициативам, как Национальный день донора», — поделилась Яна Серебрякова.

Этот жест поддержки стал ярким примером гражданской ответственности и солидарности.



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