Депутат Маликов рассказал, как без усилий сохранять красоту и молодость

В последнее время растет внимание к тому, что люди потребляют в пищу, особенно важно заострить внимание на выборе масла, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Различные виды масел содержат разные питательные вещества, такие как жирные кислоты, витамины и минералы. Например, оливковое масло первого отжима богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снижать уровень холестерина в крови. Льняное масло содержит альфа-линоленовую кислоту (омега-3), которая важна для здоровья сердца и мозга.

«В последнее время все популярнее становится тыквенное масло. Узнал, попробовал, и теперь всем советую. Оно богато белком, полиненасыщенными жирными кислотами, цинком, витаминами А, Е и F, а также селеном. Неудивительно, что его называют секретом красоты и молодости, ведь от витаминов А и Е зависит наша внешняя красота — масло способствует увлажнению и питанию кожи, а также укреплению волос и ногтей», — сказал Маликов.

По словам депутата, это масло наводит и внутреннюю «красоту». Оно улучшает пищеварение и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта, стимулирует выработку желчи и улучшает обмен веществ. Тыквенное масло также имеет гепатопротекторные свойства и помогает защитить печень от вредного воздействия токсинов и способствует ее восстановлению после заболеваний.

Благодаря высокому содержанию витаминов А и Е, тыквенное масло является мощным антиоксидантом, способным нейтрализовать свободные радикалы и замедлять процессы старения клеток. А содержащиеся в масле полиненасыщенные жирные кислоты способствуют снижению уровня холестерина в крови и укреплению стенок сосудов. Цинк и витамины в составе масла помогают поддерживать иммунную систему в тонусе и защищать организм от инфекций.

Тыквенное масло можно употреблять как в сыром виде, добавляя его в салаты и каши, так и использовать в качестве основы для соусов. Также практикуется наружное применение масла для ухода за кожей и волосами.

«Вообще хотелось бы проконсультироваться со специалистами и начать, наверное, вводить масла в широкий рацион, к примеру в школах, заправляя салаты. Главное, чтобы было полезно и качественно по составу, без примесей. К примеру, в подмосковном Красногорске есть отличное производство торговых марок „Радость труда“ и „Зеленая гора“. Я сам лично их посещал и полностью уверен в том, что в нашем регионе производят лучшее тыквенное и льняное масло», — обозначил парламентарий.