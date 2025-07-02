Депрессия, стресс и ухудшение памяти: чем опасен недосып

Недосып может представлять опасность для человека, а хронический недосып может привести к различным физическим проблемам, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Он уточнил, что в случае хронического недосыпа у человека увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и гипертонии, происходит ослабление иммунной системы, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Кроме того, могут начаться проблемы с метаболизмом, включая увеличение веса и риск развития диабета 2 типа.

Среди психических последствий доктор отметил, что недостаток сна может вызвать ухудшение настроения, депрессию и тревожные расстройства, повышение уровня стресса и раздражительности, уменьшение когнитивных функций (внимание, память и принятие решений).

Сомнолог предупредил, что еще возрастает риск несчастных случаев: снижение концентрации и замедление реакции могут привести к авариям на дороге или на рабочем месте.

«Хотя недосып сам по себе не является прямой причиной смерти, он может привести к состояниям, которые увеличивают риск летальных исходов. Например, хронический недосып может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, которые могут быть фатальными», — сказал Новиков.

По его словам, еще есть редкие случаи: синдром беспокойных ног или фатальная семейная бессонница, которые могут привести к серьезным последствиям для здоровья и даже к смерти.

Кроме того, исследования показывают, что полноценный сон может играть важную роль в снижении риска развития болезни Альцгеймера. Этому способствуют выведение токсинов (во время сна происходит активное выведение бета-амилоида — белка, который накапливается в мозге при болезни Альцгеймера), нейропластичность (сон способствует формированию новых нейронных связей и поддерживает здоровье нейронов), регуляция воспаления (полноценный сон помогает регулировать воспалительные процессы в организме, которые могут способствовать нейродегенеративным заболеваниям).