День открытых дверей пройдет в роддоме Мытищ 18 января

Каждую субботу в Мытищинском родильном доме проходят дни открытых дверей, где будущие родители могут познакомиться с врачами, увидеть, как устроено медучреждение, родовые боксы, палаты и номера для семейных пар, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Замечательная традиция «живых» встреч будет продолжена и в этом году. Приятно, что к нам приходят не только мамы и папы, но и бабушки и дедушки, задают интересные вопросы. Мы открыты для знакомства и с удовольствием показываем наш роддом, его отделения, комфортные условия для мам и малышей», — отметил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

Расписание дней открытых дверей

18, 25 января в 11:00 встречу проведет заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох, 22 января в 15:00 — встреча с акушером-гинекологом Татьяной Скрипиной.

Также в Мытищинском роддоме планируется проведение тематических мастер-классов: предстартовая подготовка к родам — 21 и 28 января, в 14:00, (заведующий акушерским физиологическим отделением Алексей Лукаев). Мастер-класс по партнерским родам — 15 и 29 января, в 15:00 (акушер-гинеколог Татьяна Скрипина). Школа будущих родителей — 23 и 30 января, в 14:00.

Узнать подробную информацию, задать интересующие вопросы врачам и специалистам можно в Телеграм-канале «Роды в Мытищах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.