Сбой произошел на «салатовой» ветке московского метро
Интервалы движения увеличили на Люблинско-Дмитровской линии метро
Интервалы движения временно изменили в субботу на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Изменения связаны с проверкой инфраструктуры.
Других подробностей ведомство не приводит.
Накануне вечером движение поездов остановилось на «серой» ветке столичного метро от станции «Савеловская» до «Отрадного». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.