Сбой произошел на «салатовой» ветке московского метро

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Интервалы движения временно изменили в субботу на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Изменения связаны с проверкой инфраструктуры.

Других подробностей ведомство не приводит.

Накануне вечером движение поездов остановилось на «серой» ветке столичного метро от станции «Савеловская» до «Отрадного». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.