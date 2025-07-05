Жители подмосковной Дубны сообщили о звуках взрывов

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Жители подмосковного Дубны сообщают о громких звуках взрыва в наукограде, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По предварительной информации, в настоящее время в Дубне работает система ПВО, которая отражает атаку вражеских беспилотников на Московский регион.

При этом официальной информации в данный момент нет.

В субботу утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили два украинских беспилотника, которые летели на российскую столицу.