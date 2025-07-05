С раннего утра пассажиры рейса 1416 компании «Аэрофлот» не могут вылететь из аэропорта Шереметьево. Люди почти два часа ждали в самолете, а затем их перевели в зал ожидания, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Рейс Москва — Екатеринбург должен был вылететь в 09:30, потом его перенесли на 20 минут, но люди все еще ожидают. В Росавиации сообщили, что рейсы не вылетают из-за ограничений в некоторых аэропортах и усиления ветра в районе Шереметьева.

Сейчас пассажиры продолжают ждать вылета в зале ожидания. Более того, задерживается и рейс Москва — Сочи.

В мае этого года пассажиры московских аэропортов столкнулись с массовой отменой авиарейсов из-за угрозы атак БПЛА. В материале РИАМО рассказываем о том, на какую компенсацию и при каких условиях могут рассчитывать пассажиры в случае отмены авиарейса.