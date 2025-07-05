СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 в 2024 году

Следственный комитет РФ установил, кто в 2024 году приказал сбить Ил-76, на борту которого находились украинские пленные. Командира ВСУ объявили в международный розыск, сообщает ТАСС .

Приказавшим сбить Ил-76 оказался командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. Самолет сбили зенитной ракетой ЗРК Patriot.

СК и Генштаб выяснили, что такие комплексы стоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по самолету, выполняли приказ Дзямана. Ему заочно предъявили обвинение в совершении теракта.

«Продолжается установление иных соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины», — заявили в СК.

24 января 2024 года в Белгородской области рухнул Ил-76 с украинскими военнопленными, летевшими на обмен, и сопровождавшими их российскими бойцами. У Следственного комитета РФ есть доказательства, что борт сбили именно украинские войска, атаковавшие лайнер из американского ЗРК Patriot.

В момент авиакатастрофы под Белгородом в Ил-76 летели 74 человека, в том числе 65 пленных из ВСУ. Все они погибли. Минобороны России называло произошедшее терактом.