День донора пройдет в Химках 20 апреля

Акция пройдет 20 апреля с 7:00 до 11:00 в поликлинике № 1 по адресу: ул. Чкалова, д. 2/21. Принять участие могут граждане старше 18 лет с гражданством РФ или видом на жительство сроком не менее года, весом более 50 кг и без серьезных хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С, а также онкологических заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

«Национальный день донора напоминает: спасти чью-то жизнь может каждый из нас. Достаточно прийти и сдать кровь — и вы поможете тем, кто попал в беду: пострадавшим в авариях, пациентам с онкологическими заболеваниями, тем, кому предстоит сложная операция. Я вижу, как химчане откликаются на эту возможность помочь, и искренне благодарна каждому за доброту и неравнодушие», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

Организаторы напоминают, что донорская кровь необходима для проведения сложных операций и лечения тяжелых пациентов. Национальный день донора ежегодно объединяет жителей, готовых поддержать тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.