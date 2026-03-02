День донора пройдет в Балашихе 3 марта

Выездная донорская акция состоится 3 марта в Доме культуры «Кучино» в Балашихе. Жители округа смогут сдать кровь с 9:00 до 12:00 без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию организует Московский областной центр крови. Пункт сдачи крови развернут по адресу: микрорайон Кучино, улица Центральная, 11. Принять участие могут граждане старше 18 лет при наличии постоянной или временной регистрации в любом субъекте РФ, отсутствии противопоказаний, а также при предъявлении оригиналов паспорта и СНИЛС.

Донорам предоставят денежную компенсацию на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции в Балашихе. Подробную информацию о донорских мероприятиях публикуют на официальных ресурсах центра. 18+

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.