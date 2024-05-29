День донора на новой площадке пройдет в Дубне

Выездная акция пройдет 4 июня с 9:30 до 12:00 на новой площадке — в холле колледжа университета «Дубна», который находится по адресу ул. Энтузиастов, д. 21.

Стать донорами приглашаются все желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний к донации.

Кроме того, изменился номер для записи на акцию: 8(496)217-04-00 доб. 0787, она будет доступна с 1 по 3 июня и проводится в интервале с 9:00 до 20:00.

«Дважды в месяц проводим городские донорские акции. Благодаря чему регулярно пополняется запас донорской крови. Безвозмездно сдавая кровь, сотни наших жителей помогают медикам спасать жизни взрослых и детей. Дубненцы — доноры Подмосковья!», — поделился главный врач Игорь Давронов.

После процедуры каждый донор получает денежную компенсацию на питание и справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Приглашаем и вас сдать кровь 4 июня по адресу: Дубна, ул. Энтузиастов д. 21. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.