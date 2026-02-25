Делай так, и шея болеть не будет: как не угробить здоровье, «залипая» в телефон

Невролог Макаров: даже при самой удобной позе с телефоном нужно делать перерывы

В настоящее время жители России часто жалуются врачам о том, что чувствуют боли в шее и спине. По словам невролога-реабилитолога, мануального терапевта Дмитрия Макарова, причиной может быть частое и неправильное использование мобильного телефона. В разговоре с РИАМО специалист рассказал, что боль в шее появляется в том числе из-за перенапряжения мышц, но, чтобы этого не происходило, важно выбирать не только правильные позы для использования гаджета, но и менять их.

Даже самая удобная поза станет вредной, если сохранять ее непрерывно в течение долгого времени. Специалист посоветовал каждые 20–30 минут устраивать короткий отдых. В такой перерыв стоит пройтись, сделать наклоны и вращения головой, выполнить круговые движения плечами.

По словам Макарова, вышеперечисленные действия активизируют кровообращение и уменьшает нагрузку на шею почти на 40%. Тем, кто работает сидя, помогут напоминания в телефоне. Также полезны несложные упражнения: прогибы и округление спины на четвереньках («кошка»), наклоны вперед с опорой на стену, подъемы противоположных руки и ноги лежа на животе, растягивание грудных мышц в дверном проеме.

Предотвратить проблемы с шеей, связанные с технологиями, помогает правильно организованное рабочее место. По словам невролога, стул необходимо подбирать с регулировкой высоты и поддержкой поясницы. Ноги должны полностью стоять на полу. При необходимости можно использовать специальную подставку.

Высота стола должна позволять класть локти на столешницу, не приподнимая и не опуская плечи. Монитор или экран ноутбука располагают на уровне взгляда. Освещение должно быть равномерным, без бликов. Для качественного отдыха важен правильно подобранный матрас и подушка: ее высота примерно соответствует расстоянию от основания шеи до плеча плюс 2–3 сантиметра, а степень жесткости выбирается в зависимости от любимой позы для сна.

